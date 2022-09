Trennung offiziell: Marcel Schrötter fährt 2023 nicht mehr für Intact GP

Audio-Player laden

Die Zusammenarbeit zwischen Marcel Schrötter und dem Intact-Team in der Moto2-WM befindet sich im sechsten Jahr. Dieses sechste Jahr wird aber das letzte gemeinsame bleiben. Wie beiden Seiten am Samstag am Rande des laufenden Misano-Wochenendes der Motorrad-WM 2022 offiziell bestätigt haben, geht man in Zukunft getrennte Wege.

"Es war nicht nur meine Entscheidung", sagt Schrötter gegenüber 'ServusTV' und deutet bereits an, wie seine eigene Zukunft aussehen könnte: "Wir haben die letzten Monate schon öfter mal die Superbike[-WM] erwähnt. Wenn dort eine gute Möglichkeit entstehen könnte, dann könnte das für meine Zukunft interessant sein."

"Deswegen hätte der Entscheid so oder so sein können. Und er wäre so oder so schwierig gewesen. Es ist egal, von welcher Seite das passiert", sagt Schrötter und stellt heraus, wie eng er dem Intact-Team verbunden ist: "Man fährt hier nicht ein oder zwei Jahre für ein Team, haut ab und geht weiter. Es ist schon sehr familiär und zusammen gewachsen. Es ist auch eine Freundschaft zwischen allen entstanden."

Neuanfang für beide Seiten

Das sieht Intact-Teamchef Jürgen Lingg genauso: "Sechs Jahre sind eine sehr lange Zeit in dieser Meisterschaft. Wir haben viele schöne Dinge zusammen erlebt, viele schöne Erfolge gehabt: Polepositions, Podiums. Und das Menschliche war natürlich richtig gut zwischen uns. Wir sind so richtig zusammengewachsen und waren wie eine kleine Familie. Dann fällt einem natürlich sowas umso schwerer."

"Aber", so Lingg gegenüber 'ServusTV' weiter, "nach so langer Zeit muss man auch einfach mal sagen: Okay, jetzt machen wir einen Cut, jetzt machen wir einen Neuanfang. Hart, aber man muss das einfach machen. So ist das Geschäft." Und angesprochen darauf, wie es mit Schrötter weitergehen könnte, sagt er: "Ich hoffe jetzt einfach, dass er für seine Zukunft das findet, was er gern möchte, und da eine neue Herausforderung kriegt."

Intact-Teamchef Jürgen Lingg: Mit Schrötter gab es bislang fünf Podestplätze Foto: IntactGP

"Für uns gilt natürlich genau dasselbe. Wir werden uns auch neu aufstellen müssen und einfach mal was Neues probieren", so der Intact-Teamchef, der zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten kann, wer 2023 für sein Team an den Start gehen wird.

"Das ist noch nicht ganz durch alles, aber das werdet ihr ganz bald erfahren", versichert Lingg und antwortet auf Nachfrage, ob das deutsche Team auch in der Moto2-Saison 2023 wieder einen deutschen Fahrer auf dem Motorrad sitzen haben wird: "Hoffnung kann man immer haben. So ist das ganze Leben."

In der im sechsten Jahr befindlichen Zusammenarbeit zwischen Schrötter und Intact in der Moto2-WM hat man gemeinsam bislang drei Poles und fünf Podestplätze erzielt. Bestes Ergebnis: Platz zwei in Austin 2019. In der laufenden Saison 2022 schien Ende Juni in Assen der erste Sieg in Reichweite, dann aber ist Schrötter in Führung liegend gestürzt.

Bevor Schrötter zur Saison 2017 zum Intact-Team kam, fuhr er in der Moto2-WM schon vier Saisons für die Teams SAG, Tech 3 und AGR. Seine größte Erfolge aber feierte er mit dem Intact-Team, für das in der Vergangenheit unter anderem Sandro Cortese und Tom Lüthi in der Moto2-WM antraten. In der aktuellen Moto2-Gesamtwertung 2022 rangiert Schrötter an achter Stelle.

Marcel Schrötter verabschiedet sich von Intact und Intact von Schrötter Foto: GP-Fever.de

