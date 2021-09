Moto3 Aragon FT1: Gabriel Rodrigo mit später Bestzeit, Kofler Vorletzter

Das erste Freie Training der Moto3 in Aragon endete am Freitagmorgen mit einer Bestzeit von Honda-Pilot Gabriel Rodrigo. Der Argentinier setzte sich bei sonnigen Bedingungen in 1:59.131 Minuten gegen die beiden KTM-Fahrer Filip Salac und Niccolo Antonelli durch. Die Top 3 trennten nur 99 Tausendstel.

Nachdem Silverstone-Sieger Romano Fenati (Husqvarna) die Session lange Zeit angeführt hatte, änderte sich das Klassement in der Schlussphase noch einmal grundlegend, als das Feld für eine Schlussattacke auf weiche Reifen umrüstete.

WM-Leader Pedro Acosta (KTM) klassierte sich als Vierter mit 0,237 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Hinter ihm reihten sich Andrea Migno (KTM), Darryn Binder, Tatsuki Suzuki und Dennis Foggia (alle Honda) ein. Fenati fiel bis auf Platz neun zurück. Teamkollege Adrian Fernandez komplettierte die Top 10.

Er war in der Frühphase des Trainings in den einzigen größeren Zwischenfall der Session involviert. Der Malaie Syarifuddin Azman, der an diesem Wochenende auf dem Bike von John McPhee sein WM-Debüt gibt, fuhr Fernandez in Kurve 14 ans Heck, woraufhin beide stürzten. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Österreicher Maximilian Kofler (KTM) fuhr ein unauffälliges Training. Er kam nicht über Platz 27 hinaus und hatte 2,809 Sekunden Rückstand. Damit wurde Kofler Vorletzter und konnte lediglich Aberto Surra (Honda) hinter sich lassen.

