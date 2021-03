Honda setzt Marc Marquez auf Meldeliste für MotoGP-Auftakt 2021

Die Wahrscheinlichkeit, dass Marc Marquez sein MotoGP-Comeback nach monatelanger Verletzungspause direkt beim ersten Rennen der Saison 2021 gibt, ist am Dienstag nochmals größer geworden.

Denn auf der Meldeliste für den Grand Prix von Katar am 28. März in Losail, die seitens der Dorna offiziell noch nicht veröffentlicht, aber seitens der Teams besetzt wurde, taucht für das Honda-Werksteam der Name Marc Marquez neben dem seines neuen Teamkollegen Pol Espargaro auf.

Bei den Testfahrten an gleicher Stelle saß vergangene Woche noch Stefan Bradl auf der zweiten Werks-Honda neben Espargaro. In dieser Woche stehen von Mittwoch bis Freitag drei weitere Testtage auf dem Programm, an denen erneut Bradl fahren dürfte.

Für den Saisonauftakt aber plant Honda offenbar fest mit dem Marquez-Comeback. Denn Bradls Name taucht auf der Meldeliste nicht auf. Allerdings sind bis zum ersten Trainingstag (26. März) noch Änderungen an der Meldeliste möglich.

Marquez selbst hat dieser Tage in einem Interview verlauten lassen, dass es seinem dreimal operierten rechten Arm "Tag für Tag besser" geht und dass er das Gefühl hat, "bald wieder fahren zu können". Einen konkreten Termin für sein Comeback nannte der sechsmalige MotoGP-Weltmeister bei dieser Gelegenheit aber nicht.

Sollte Marquez bis zum Saisonauftakt doch noch nicht wieder einsatzbereit sein, würde das Honda-Werksteam auf Bradl zurückgreifen - dann aber als Ersatzfahrer für Marquez und nicht als von vornherein gemeldeter zweiter Stammfahrer neben Neuzugang Espargaro.

