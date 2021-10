02:25

Warum Aston Martin Vettel nicht überstimmte

Der Deutsche griff mit seiner Entscheidung, im Istanbul-Rennen auf Slicks zu wechseln, ziemlich ins Klo. Er selbst nahm das komplett auf seine Kappe. Doch welche Rolle spielte sein Team dabei? Hätte man ihm davon abraten sollen? "Er selbst wollte zocken und wir haben nicht Nein gesagt", berichtet Teamchef Otmar Szafnauer und erklärt, dass die Entscheidung auf abtrocknender Strecke in der Regel beim Fahrer liege.



"So haben wir gehandelt", betont er und erklärt: "Wenn es andersherum ist [und die Strecke nass wird], dann liegt es eher am Team." Doch in diesem Fall habe man Vettel vertraut. Schließlich habe der in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, wie gut er bei solch schwierigen Bedingungen sei. "Wenn er also sagt, dass er es hinbekommt, wer sind wir dann, mit ihm zu streiten?", so Szafnauer.



Letztendlich bereut der Aston-Martin-Teamchef die Entscheidung auch nicht - obwohl sie Vettel aus den Punkten warf. "Wenn es geklappt hätte und er Vierter geworden oder auf dem Podium gelandet wäre, dann wären wir glücklich gewesen. Ohne Risiko keine Belohnung", erinnert er.