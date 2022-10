Suzuka-Freitag in der Analyse: So kam es zum Unfall von Mick Schumacher!

Der Freitag in der Analyse

22:00 Uhr ist es schon in Suzuka, und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle auch für heute. Zum Abschluss folgt noch einmal der Hinweis auf unsere große Analyse mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen.



Knapp eine Stunde lange haben die beiden auch heute wieder über die wichtigsten Themen des Tages gesprochen. Folgendes stand dabei auf dem Plan:



- Ist die Mercedes-Form echt?

- Mick Schumacher crasht im Freitagstraining

- Was drin ist für Vettel in Suzuka

- Der neue Unterboden von Ferrari

- Alfa Romeo nach Update in den Top 10

- Reifentest abgesagt, aber Training trotzdem verlängert

- Latifi: Falsch abgebogen in der Schikane!



Hier geht es morgen wie gehabt mit einer neuen Tickerausgabe weiter. Noch schnell der Blick auf die wichtigsten Zeiten am Samstag (MESZ):



05:00 Uhr: FT3

08:00 Uhr: Qualifying



Dazu steht bereits um 2:30 Uhr die PK der Teamchefs an. Die wichtigsten Aussagen reichen wir morgen im Laufe des Tages natürlich ebenfalls hier im Ticker nach.



Habt noch einen schönen Freitag, viel Spaß mit unserer Analyse und bis morgen!

Der Formel-1-Freitag in Suzuka in der Analyse: Wie es zum Crash von Mick Schumacher kam, was ihm nun blüht und ob die Mercedes-Form aus dem Training echt ist!