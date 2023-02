Aston-Martin-Star Fernando Alonso erwartet "schwierige Rennen" zu Beginn

Audio-Player laden

Mit Fernando Alonso als Ersatzmann für den zurückgetretenen Sebastian Vettel ist Aston Martin ein echter Coup gelungen. Der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 hat auch im hohen Rennfahrer-Alter von 41 Jahren nichts von seinem Können eingebüßt. Trotzdem rechnet Alonso zunächst mit einer Durststrecke.

"Ich stehe mit den Füßen auf dem Boden", sagt der Spanier am Rande der Team-Präsentation. "Ich kann niemandem sagen, dass wir in diesem Jahr um Siege kämpfen werden. Ich würde lügen, wenn ich das sagen würde. Aber gleichzeitig wollen wir mit einem guten Auto starten, an dem wir arbeiten und das wir im Laufe der Saison weiterentwickeln."

"Vielleicht können wir im zweiten Teil der Saison näher herankommen. Wenn sich bei wechselhaften Bedingungen eine Gelegenheit ergibt, werden wir diese nicht verpassen. Aber zu Beginn erwarte ich einige schwierige Rennen, bis wir herausgefunden haben, wo das Auto funktioniert und in welchem Zeitfenster wir mit dem Set-up arbeiten müssen."

Ungünstige Ausgangslage für Fernando Alonso

Alonso hatte sich eigentlich nach der Saison 2018 aus der Formel 1 verabschiedet, kehrte vor zwei Jahren allerdings wieder zurück. Bei Alpine zeigte der zweifache Champion teils beeindruckende Leistungen. Allerdings ist der Wechsel zu Aston Martin zunächst ein Rückschritt. Alpine wurde 2022 Vierter in der Konstrukteurs-WM, Aston Martin Siebter.

Die Ausgangslage ist daher ungünstiger als bei den Blauen. Und noch etwas erschwert die Umstellung für den routinierten Spanier: Die streng limitierte Testzeit. Nur eineinhalb Tage in Bahrain haben die Fahrer in diesem Jahr zur Verfügung, um sich auf das neue Jahr einzuschießen. Rund eine Woche später beginnt dann die Saison an gleicher Stelle.

"Ich bin mir bewusst, dass ich in Bahrain nicht bei 100 Prozent sein werde, nicht in Dschidda und vielleicht auch nicht in Australien. Das ist vielleicht ein bisschen unfair. Ich glaube, das ist der einzige Sport auf der Welt, bei dem man eineinhalb Tage trainiert und dann um eine Weltmeisterschaft kämpft", klagt Alonso deswegen.

Aston-Martin-Teamkollege Stroll als gewisser Maßstab

Dass Teamkollege Lance Stroll schon seit einige Jahren im Team ist, macht den Kanadier zu einem "gewissen Maßstab", glaubt Alonso. "Ich weiß, wo 100 Prozent sind, also kann ich mich dem zunächst annähern. Ich denke, nächstes Jahr haben wir mehr Möglichkeiten, um Siege und Podien zu kämpfen, wenn wir dieses Jahr eine gute Ausgangsbasis haben."

Schon bei Alpine erlebte Alonso zwei Jahre, die nicht unbedingt nach seinem Geschmack verliefen. Zwar fuhr er 2021 beim Großen Preis von Katar auf das Podium, doch nach einigen Ausfällen im Jahr 2022 ließ er sich zu folgender Aussage hinreißen: "Ich müsste eigentlich in diesem Jahr 60 Punkte Vorsprung vor jedem anderen Mittelfeld haben."

Das vergangene Jahr beendete Fernando Alonso auf dem neunten Platz in der Fahrer-Wertung. Alpine-Teamkollege Esteban Ocon wurde Achter und sammelte elf Punkte mehr, als der zweimalige Formel-1-Weltmeister aus Spanien.

