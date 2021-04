Charles Leclerc: Bin mittlerweile geduldiger als vor einigen Jahren

Bis Ende 2024 hat sich Charles Leclerc an Ferrari gebunden. Als der Monegasse Ende 2019 einen Vertrag über fünf Jahre unterzeichnete, hat er vermutlich nicht damit gerechnet, dass die Scuderia 2020 einen tiefen Absturz erleben würde. Trotzdem versichert der 23-Jährige, dass er weiterhin komplett hinter dem Projekt stehe.

Im exklusiven Gespräch mit der italienischen Ausgabe von 'motorsport.com' erklärt er: "Es stimmt, dass Entscheidungen abseits der Rennstrecke eine Karriere stark beeinflussen können. Aber ich bin sehr glücklich, ein Ferrari-Pilot zu sein." Er bereut es nicht, sich für die kommenden Jahre an die Scuderia gebunden zu haben.

"Es war immer mein Traum, und meine Herausforderung besteht darin, meinen Beitrag zu leisten, damit das Team wieder gewinnt. Ich weiß, wie wichtig Entscheidungen sind. Aber heute ist es mein einziges Ziel, Ferrari wieder an die Spitze zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass das Potenzial da ist, um es dorthin zu schaffen", so Leclerc.

Seit 2019 fährt er für das Werksteam der Italiener. "Wenn man technisch einen Rückstand hat, dann dauert es in der Formel 1, den wieder aufzuholen", weiß Leclerc und erklärt: "Während dieser Phase muss man so ruhig wie möglich sein, weil es nicht konstruktiv ist, wütend und ungeduldig zu sein."

"Ich denke, in dieser Hinsicht bin ich reifer geworden", berichtet er, stellt aber auch klar: "Gleichzeitig kann ich es natürlich nicht abwarten, wieder Rennen zu gewinnen. Das Ziel eines Fahrers ist immer gleich." Bislang holte Leclerc zwei Siege in der Formel 1, den letzten davon im September 2019 beim Ferrari-Heimspiel in Monza.

