IndyCar-Woche: Sebastien Bourdais sieht Einsätze schwinden

Sebastien Bourdais sieht wegen der Rennabsagen seine Einsätze den Bach heruntergehen. Der Franzose sollte eigentlich die ersten drei Rennen der Saison 2020 fahren und dann wieder in Portland ins Steuer des Foyt-Boliden greifen.

Alle anderen Rennen waren für Dalton Kellett und Tony Kanaan - auf den Ovalen - vorgesehen. Das Team will dem erfahrenden IndyCar-Piloten aus Frankreich aber Rennen zusagen, sobald klar ist, welche Läufe abgesagt und welche verschoben werden.

Scott McLaughlin muss auf sein IndyCar-Debüt warten und da auch in der australischen Supercars-Serie die Motoren verstummt sind, ist der Neuseeländer wie viele andere Rennfahrer aktuell an die Couch gebunden. "Es gibt aktuell wichtigeres als Rennfahren", so McLaughlin. "Ich bin natürlich enttäuscht, wie das alles jetzt ablaufen könnte, aber ich verliere dabei nicht das große Ganze aus den Augen."

Mit Bildmaterial von LAT.