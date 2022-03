Moto2 FT2 Katar: Schrötter starker Dritter hinter Fernandez und Acosta

Audio-Player laden

Perfekter Freitag für Augusto Fernandez: Der Kalex-Pilot konnte sich auch im zweiten Freien Training der Moto2 in Katar gegen die eigene Markenkonkurrenz durchsetzen. Mit einer Bestzeit von 1:59.112 Minuten verwies er Rookie Pedro Acosta und Marcel Schrötter auf die Plätze zwei und drei.

Anders als in der Moto3 dauerte es in der mittleren WM-Klasse nicht lange, bis die Bestzeit aus dem ersten Freien Training, aufgestellt von Fernandez in 2:00.290 Minuten, unterboten wurde. Ai Ogura, Acosta und Fernandez selbst waren nach wenigen Umläufen bereits schneller unterwegs und setzten sich an die Spitze.

In der Frühphase ereignete sich allerdings auch der erste Sturz: Simone Corsis MV Agusta rauschte bei hohem Tempo durchs Kiesbett von Kurve 1. Der Italiener blieb aber unverletzt.

Auf seiner fünften Runde schob sich dann Jake Dixon mit der ersten 1:59er-Zeit an die Spitze und verharrte dort für den Großteil der Session, während sich die Fahrer und Teams bei einsetzender Dämmerung auf ihre Rennpace konzentrierten.

Erst mit Anbruch der letzten zehn Minuten kam wieder Bewegung ins Klassement. Mehr und mehr Piloten knackten die Zwei-Minuten-Marke. Einer von ihnen: Marcel Schrötter, der sich nach einem unauffälligen Start in die Session zum Schluss bis auf Rang drei vorkämpfte, und das trotz jüngst operierter Hand.

Damit musste sich der Deutsche am Ende nur Fernandez und Acosta geschlagen geben. Sein Rückstand auf die Bestzeit lag bei 0,164 Sekunden. Celestino Vietti präsentierte sich wie schon am Vormittag erneut stark und reihte sich als Vierter ein.

Aron Canet komplettierte die Top 5, gefolgt von Ogura, Filip Salac, Somkiat Chantra, Cameron Beaubier und Dixon. Letzterer fiel nach seiner frühen Bestzeit zurück und konnte in die finale Zeitenjagd nicht mehr eingreifen, weil ihn ein später Highsider ausgangs von Kurve 1 ausgehebelt hatte. Er wurde Zehnter.

Ebenfalls spät stürzte Lorenzo Dalla Porta, der die Q2-Direktplätze als 24. deutlich verpasste. Nach jetzigem Stand würden Tony Arbolino, Sam Lowes, Albert Arenas und Manuel Gonzalez den direkten Einzug schaffen. Sie liegen auf den Plätzen elf bis 14. Fermin Aldeguer ist als 15. bester Boscoscuro-Pilot.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.