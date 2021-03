06:49

Williams: In Zukunft kein Renault-B-Team

Unbestritten ist, dass das Williams-Team unter der neuen Führung von Dorilton Capital einen Wandel erlebt. Ab 2022 soll die Mannschaft noch enger an Partner Mercedes heranrücken, erstmals wird auch das Getriebe und die Hydraulik eingekauft. Dennoch kamen zuletzt Spekulationen über eine mögliche Allianz mit Renault auf.



Dessen neuer CEO, Luca de Meo, will in der Formel 1 wieder Erfolge feiern und kann sich auch ein neues Kundenteam vorstellen. Capito winkt allerdings ab: "Williams war immer unabhängig und keines dieser A- und B-Teams." Man wolle daher kein B-Team werden, und auch die Beziehung zu Mercedes nicht aufs Spiel setzen. Die Verträge seien schließlich erst kürzlich verlängert worden.