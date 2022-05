Miami-GP plant Beibehaltung des Formel-1-Kalenderslots im Mai

Audio-Player laden

Der Große Preis von Miami wird von Seiten der Formel 1 als großer Erfolg gefeiert - und das, obwohl man bei der Premierenausgabe des Mega-Events nicht mal einen Gewinn erwirtschaftet hatte! Doch das Rennen gilt als endgültiger Durchbruch der Königsklasse in den USA. Und soll auch zukünftig seinen Kalenderslot im Mai behalten.

Der Termin könnte "ein oder zwei Wochen in die andere Richtung liegen, aber es wäre jedes Jahr um diese Zeit", unterstreicht Tom Garfinkel, der geschäftsführende Gesellschafter des Miami-Grand-Prix, im Gespräch mit 'Autosport'.

"Wir haben das Tennisturnier [die Miami Open], also ist das sozusagen der Kalendertermin. Es könnte eine Woche früher oder später sein, je nachdem, was in dem betreffenden Jahr los ist. Aber es wird genau um diese Zeit sein", bekräftigt Garfinkel.

Start zum GP Miami 2022: Charles Leclerc, Ferrari F1-75, führt Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Das Formel-1-Rennen rund um das Hard Rock Stadium in Miami wird in den nationalen und internationalen Sportkalender integriert. Im Stadion selbst trägt der American-Football-Verein Miami Dolphins seine Heimspiele aus. Die Regular-Season in der NFL findet traditionell zwischen Anfang September und Anfang Januar statt.

Tennis und NFL geben Formel-1-Slot in Miami vor

Außerdem kommt der Tross des Herrentennis-Profiverbands ATP jährlich im Frühjahr für die Miami Open in die Metropole an der Küste Floridas. Das Turnier erhält für gewöhnlich einen Slot zwischen Mitte März und Anfang April. Für die Formel 1 ergibt sich so ein Zeitfenster zwischen Mitte April und Mitte August für die Austragung des Miami-Grand-Prix.

Die Formel-1-Premiere rund um das Hard Rock Stadium war ausverkauft, mehr als 80.000 Zuschauer versammelten sich am Rennsonntag rund um die Strecke. Zudem erzielte die Königsklasse mit diesem Rennen ihre höchsten TV-Quoten aller Zeiten in den USA.

Teil der Show: Die Sieger wurden von der Polizei zum Podium eskortiert Foto: Motorsport Images

Im kommenden Jahr stößt mit dem Rennen in Las Vegas ein dritter US-Lauf zum Kalender hinzu. "Ich finde es toll, dass es drei Rennen in den USA gibt", sagt Garfinkel. "Es ist toll, dass eines in Las Vegas stattfindet. Ich freue mich auf ein Nachtrennen an einem Samstag. Das ist fantastisch für die Formel 1, den Motorsport in Amerika, und wir begrüßen es."

Für Las Vegas ist ein Nachtrennen am Thanksgiving-Wochenende vorgesehen. Thanksgiving ist vergleichbar mit unserem Erntedankfest, ist in den USA jedoch ein nationaler Feiertag und findet immer am vierten Donnerstag im November statt. Das Rennen in der Zockermetropole führt die Formel-1-Fahrer auch über den berühmten Las-Vegas-Strip.

Miami ist jedoch der US-Austragungsort mit der längsten Vertragslaufzeit in der Formel 1. Der Kontrakt läuft über zehn Jahre, während der Circuit of the Americas in Austin nur fünf Jahre lang an die Königsklasse gebunden ist. Die Organisatoren in Las Vegas haben lediglich einen Vertrag über drei Jahre, 2023 beginnend, mit der Formel 1 unterzeichnet.

