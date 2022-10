24h Le Mans 2023: Cadillac plant Großaufgebot mit drei LMDh-Autos

Audio-Player laden

Cadillac plant für die 100. Auflage der 24 Stunden von Le Mans am 10./11. Juni 2023 mit einem Großaufgebot. Die Luxusmarke des General-Motors-Konzerns will offenbar drei seiner brandneuen LMDh-Prototypen an den Start bringen.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Vorstellung des Rennprogramms von General Motors für die Saison 2023. Die dem Programm vorstehende Laura Klauser nannte zwar keine konkrete Zahl der für Le Mans geplanten Cadillac V-LMDh, sagte aber, dass man "so viele Autos wie wir können" einsetzen wolle.

Daraus lässt sich schließen, dass neben dem einen in der kompletten WEC-Saison 2023 eingesetzten Cadillac LMDh auch die beiden Schwesterautos, die in der kompletten IMSA-Saison 2023 fahren, nach Le Mans gebracht werden sollen.

Die Einsatzteams von Cadillac im ersten Jahr des LMDh-Reglements sind Chip Ganassi Racing und Action Express Racing. Ganassi setzt 2023 in der GTP-Klasse der IMSA und in der Hypercar-Klasse der WEC jeweils einen der Cadillac V-LMDh auf Vollzeitbasis ein. Action Express bringt ein solches Auto auf Vollzeitbasis in der GTP-Klasse der IMSA an den Start. Die Cadillac-Stammfahrer stehen sowohl für IMSA als auch WEC bereits fest.

Dass sich Laura Klauser in ihren Ausführungen zu den 24h Le Mans 2023 noch nicht konkret auf drei Autos festlegen will, erklärt sie mit der Tradition, die der Veranstalter des legendären Rennens pflegt: "Um nach Le Mans zu kommen, muss man vom ACO eingeladen werden."

"Wenn man ein Auto in der gesamten [WEC-]Saison einsetzt, hat man die Garantie für Le Mans, weil dieses Rennen Teil der Saison ist. Das heißt, wir werden [in Le Mans] mindestens ein Auto am Start haben. Für alles Weitere heißt es derzeit noch Warten, Kommunizieren und Zusammenarbeiten. Es hängt davon ab, was der ACO sagt", so Klauser.

Bei Testfahrten hat der Cadillac V-LMDh schon 11.000 Kilometer zurückgelegt Foto: Cadillac Communications

Das Testprogramm des am 9. Juni erstmals gezeigten Cadillac V-LMDh wurde im Juli aufgenommen. Seither hat man mit zwei Autos bereits 11.000 Kilometer abgespult.

Das Renndebüt erfolgt am 28./29. Januar 2023 beim IMSA-Saisonauftakt, den 24 Stunden von Daytona. Dort plant man mit drei Autos - zwei von Ganassi und eins von Action Express. Eine explizite Einladung wie sie für Le Mans vonnöten ist, braucht es für Daytona nicht.

Um sich auf die 24h Daytona und die gut vier Monate später stattfindenden 24h Le Mans vorzubereiten, würde Cadillac laut Klauser gerne "noch vor dem Jahreswechsel einen 24-Stunden-Test durchführen, denn bei solchen Tests lernt man einfach am meisten".

Mit Bildmaterial von Cadillac.