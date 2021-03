MotoGP-Test Katar Samstag: Aprilia-Pilot Aleix Espargaro fährt Bestzeit

Am Samstag starteten die Vorbereitungstests für die MotoGP-Saison 2021 richtig durch. Alle Teams und Fahrer waren auf dem Losail-Circuit in Katar unterwegs. Die Bestzeit sicherte sich Aleix Espargaro mit der in vielen Details weiterentwickelten Aprilia RS-GP. Sein Bruder Pol Espargaro fuhr die ersten Runden mit der Honda. Danilo Petrucci lernte die KTM kennen. Und Ducati zeigte wieder einmal eine innovative Aerodynamik.

Auch heute waren die Bedingungen nicht ideal, denn es wehte wieder ein starker Wind über den Losail-Circuit. Trotzdem waren die Rundenzeiten schnell. Aleix Espargaro stellte mit 1:54.687 Minuten die Bestzeit auf. Der Allzeitrekord beträgt 1:53.380 Minuten.

Platz zwei in der Zeitenliste sicherte sich Honda-Testfahrer Stefan Bradl. Der Deutsche begann heute das umfangreichere Testprogramm, denn in seiner Box standen drei RC213V. Ein neuer Prototyp war dabei komplett in schwarzem Carbon gehalten. Unter anderem war das Chassis neu.

Pol Espargaro drehte fast 70 Runden und war eine knappe Sekunde langsamer als Bradl. Für ihn ging es in erster Linie darum, die Sitzposition zu optimieren und das Motorrad und seine neue Crew kennenzulernen.

Pol Espargaro lernte die Honda RC213V kennen und fuhr 68 Runden Foto: Motorsport Images

Im LCR-Team stiegen Alex Marquez und Takaaki Nakagami ins Testprogramm ein. Nakagami hat in diesem Jahr die gleiche Spezifikation wie die anderen drei Honda-Fahrer zur Verfügung. Marquez hatte in der Zielkurve einen Crash, wobei er ein Bike stark beschädigte.

Nach einem Check im Medical Center konnte der Spanier mit seinem zweiten Motorrad wieder fahren. Im Tagesergebnis klassierten sich Marquez und Nakagami auf den Plätzen zehn und elf.

Suzuki testet Motor für 2022

Am Vormittag präsentierte Suzuki als letztes Team das Design für die neue Saison. Im Fokus stehen Fortschritte im Qualifying. Weltmeister Joan Mir zeigte auch eine gute fliegende Runde und belegte den dritten Platz. Alex Rins folgte als Achter.

Testfahrer Sylvain Guintoli arbeitet bereits mit einem Motor für die Saison 2022 Foto: Motorsport Images

Bei der aktuellen GSX-RR konzentriert man sich auf Detailänderungen beim Chassis und bei der Elektronikabstimmung. Testfahrer Sylvain Guintoli probierte einen weiterentwickelten Motor, der für das nächste Jahr geplant ist. Auch Mir und Rins werden diesen neuen Motor testen.

Ducati mit neuer Aerodynamik

Ducati packte eine neue Seitenverkleidung mit einem neuen aerodynamischen Kniff aus. Auf der Unterseite der Seitenverkleidung, direkt hinter dem Vorderreifen, gibt es links und rechts neue Einlässe für den Luftzug. Testfahrer Michele Pirro war schon am Freitag mit dieser Verkleidung unterwegs.

Ducati: Hinter dem Vorderreifen sind links und rechts neue Lufteinlässe zu sehen Foto: Motorsport Images

Heute wurde diese schwarze Verkleidung auch an die Motorrad von Francesco Bagnaia und Jack Miller geschraubt. Johann Zarco hat im Pramac-Team nun auch die aktuelle Desmosedici zur Verfügung, aber noch nicht die neue Aero.

Miller und Zarco waren mit den Positionen vier und sechs auch im Spitzenfeld zu finden. Bagnaia folgte an der 13. Stelle. Außerdem wurde auf den beiden Pramac-Bikes von Zarco und Jorge Martin das Formel-1-Logo erspäht.

Danilo Petrucci lernt die KTM kennen

Im Tech-3-KTM-Team legte Petrucci seine ersten Kilometer mit der RC16 zurück. Mit schnellen Rundenzeiten konnte der Italiener nicht glänzen. Sein Rückstand auf die Spitze betrug 2,3 Sekunden.

KTM-Neuling Danilo Petrucci drehte am Samstag insgesamt 60 Runden Foto: Motorsport Images

Miguel Oliveira fuhr erstmals im Werksteam. Er hat die Crew von Pol Espargaro übernommen und lebte sich rasch ein. Als Fünfter war der Portugiese der beste KTM-Fahrer. Brad Binder verpasste die Top 10 knapp.

Auch KTM-Testfahrer Dani Pedrosa war heute wieder im Einsatz. Der Spanier arbeitete mit einem neuen vorderen Kotflügel, aber er testete auch ein neues Chassis. Bei Pedrosas Motorrad ist auch die Auspuffführung etwas geändert. Das ist bereits Arbeit für die längerfristige Zukunft.

Valentino Rossi erstmals in Petronas-Farben

Erstmals nahm Valentino Rossi in der Box von Petronas SRT Platz und lernte seine neuen Mechaniker kennen. Schnellster Yamaha-Fahrer war Vizeweltmeister Franco Morbidelli als Siebter. Morbidelli fährt wieder die älteste M1-Spezifikation.

Neue Farben für Valentino Rossi: Der Routinier rückte erstmals für Petronas aus Foto: Motorsport Images

Im Werksteam führten Maverick Vinales und Fabio Quartararo Vergleiche zwischen verschiedenen Hinterradschwingen durch. Insgesamt hat Yamaha für diesen Test viel neues Material mitgebracht. Das Ziel ist es, mit der 2020er-M1 eine bessere Reifennutzung für konstanteren Grip zu erzielen.

Neben den vier Stammpiloten setzten die drei Yamaha-Testfahrer das gestrige Programm fort. Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga und Kohta Nozane haben drei Motorräder, auf denen sie abwechselnd unterwegs waren.

Jorge Martin Schnellster Rookie

Schnellster der drei Ducati-Rookies war am Samstag Martin. Nach seinem gestrigen Sturz klagte der Pramac-Pilot über leichte Schmerzen. Heute rutschte Moto2-Weltmeister Enea Bastianini aus, aber es war ein harmloser Crash. Luca Marini feilte weiter an der Ergonomie und seiner Sitzposition.

Jorge Martin war am Samstag der schnellste MotoGP-Neuling Foto: Motorsport Images

Alle drei hatten Rückstand. Martin fehlten knapp eineinhalb Sekunden auf die Spitze, was Position 18 bedeutete. Auch Lorenzo Savadori, der bei Aprilia vor seiner ersten kompletten Saison steht, war im Bereich der drei Ducati-Rookies zu finden.

Der Test wird am Sonntag fortgesetzt. Montag und Dienstag sind dann zwei freie Tage. Von Mittwoch bis Freitag gibt es weitere Testmöglichkeiten.

Ergebnis MotoGP-Test in Losail (Samstag):

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand Runden 1 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia 1:54,687 Minuten 57 2 Stefan Bradl Honda +0,256 Sekunden 54 3 Joan Mir Suzuki +0,293 45 4 Jack Miller Ducati +0,335 54 5 Miguel Oliveira KTM +0,397 59 6 Johann Zarco Pramac-Ducati +0,423 54 7 Franco Morbidelli Petronas-Yamaha +0,487 61 8 Alex Rins Suzuki +0,511 46 9 Maverick Vinales Yamaha +0,572 51 10 Alex Marquez LCR-Honda +0,591 48 11 Takaaki Nakagami LCR-Honda +0,780 58 12 Brad Binder KTM +0,848 52 13 Francesco Bagnaia Ducati +0,885 50 14 Valentino Rossi Petronas-Yamaha #0,897 54 15 Fabio Quartararo Yamaha +1,020 69 16 Yamaha-Testfahrer 2 Yamaha +1,120 20 17 Pol Espargaro Honda +1,191 68 18 Jorge Martin Pramac-Ducati +1,460 37 19 Lorenzo Savadori Gresini-Aprilia +1,824 42 20 Enea Bastianini Esponsorama-Ducati +1,906 51 21 Yamaha-Testfahrer 1 Yamaha +1,954 37 22 Iker Lecuona Tech-3-KTM +2,233 55 23 Danilo Pretrucci Tech-3-KTM +2,302 60 24 Luca Marini Esponsorama-Ducati +2,648 49 25 Sylvain Guintoli Suzuki +2,773 51 26 Dani Pedrosa KTM +2,930 48 27 Yamaha-Testfahrer 3 Yamaha +4,009 23 28 Michele Pirro Ducati +4,230 16 29 Takuya Tsuda Suzuki +5,006 26

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.