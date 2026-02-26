McLaren holt Schweizer ins Nachwuchsprogramm

Gregoire Saucy hat sich einen Platz im Nachwuchsprogramm von Formel-1-Weltmeister McLaren gesichert. Eine etwas überraschende Nachricht, denn Saucy wurde im Dezember bereits 26 und ist damit eigentlich kein klassischer "Junior" mehr.

"Ich freue mich sehr, am McLaren Driver Development Programme teilnehmen zu dürfen. Das Programm bietet mir wichtige Unterstützung und vielfältige Möglichkeiten, mich in allen Bereichen meiner Entwicklung als Rennfahrer weiterzuentwickeln", freut sich der Schweizer.

Alessandro Alunni Bravi, der für McLarens Nachwuchsprogramm zuständig ist, erklärt: "Gregoire hat in mehreren Rennkategorien beeindruckt und damit eine hervorragende Grundlage für seine Entwicklung in unseren Programmen geschaffen."

"Wir freuen uns darauf, Gregoires Fortschritte in diesem Jahr bei seinen Rennen und Tests in den Langstreckenkategorien zu verfolgen", betont er. McLaren kündigt in diesem Zusammenhang an: "2026 wird Gregoire mit United Autosports an der ELMS-LMP2-Serie und anderen IMSA-Rennen teilnehmen."

"Außerdem wird er im Rahmen des McLaren-Racing-Portfolios Testfahrten absolvieren", kündigt man an. McLaren wird ab 2027 mit einem eigenen Hypercar an der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) teilnehmen.

Saucys Weg beim Rennstall aus Woking dürfte also nicht in die Formel 1 führen, sondern eher in diese Richtung. Dabei galt der Schweizer einst als hoffnungsvolles Talent im Formelsport. 2021 gewann er mit acht Siegen souverän den Titel in der damaligen Formel-Regional-Europameisterschaft (FRECA).

Unter anderem ließ er dabei Fahrer wie Isack Hadjar, Franco Colapinto oder Gabriel Bortoleto hinter sich. Anschließend verbrachte er zwei Jahre in der Formel 3, in denen er zwar insgesamt drei Podestplätze holte, aber nicht an die starken Ergebnisse aus seinem FRECA-Meisterjahr anknüpfen konnte.

Seit 2024 geht der inzwischen 26-Jährige in diversen Langstreckenserien an den Start, wo er bereits diverse Berührungspunkte mit McLaren hatte. So fuhr er schon in verschiedenen Meisterschaften für United Autosports, McLarens offizielles Partnerteam.

Zudem absolvierte er 2024 einen Formel-E-Test für McLaren. Inzwischen hat sich der Rennstall allerdings schon wieder aus der Elektroserie zurückgezogen. Gemeinsam mit IndyCar-Vizemeister Patricio O'Ward (ebenfalls 26) ist Saucy aktuell der älteste Pilot im McLaren-Nachwuchskader.