Formel E in Rom: DS Penske durch dick und dünn

Die Lufttemperatur lag bereits bei 30 Grad Celsius, als die elektrischen Rennwagen pünktlich am Morgen des 15. Juli um 8:10 Uhr auf die Strecke gingen. Am Tag zuvor hatten in den ersten Trainings sechs Fahrer aus sechs verschiedenen Teams die ersten sechs Plätze belegt, was bedeutete, dass sich kein Spitzenreiter wirklich absetzen konnte.

Jean-Eric Vergne lag als Sechster mit sieben Zehntelsekunden Rückstand auf den Ersten etwas hinter der Spitze und nutzte die Zeit, um sich mit der Strecke vertraut zu machen. Er kennt den 3,385 Kilometer langen Kurs mit 19 Kurven gut, nachdem er in der letzten Saison die Poleposition und den zweiten Platz im zweiten Rennen des Wochenendes belegt hatte.

Aber im Jahr 2022 fand der E-Prix in Rom im April statt und das bei einem Wetter, das deutlich angenehmer war. Mit über 40 Grad Celsius auf dem Asphalt stellte das zweite freie Training mit den neuen Gen-3-Elektroautos eine Herausforderung dar, die eine gewisse Vorsicht erforderte.

In den Qualifikationsgruppen dominierten dann die Fahrzeuge von Jaguar und Nissan das Geschehen. Die erste Startreihe bestand zu 100 Prozent aus Jaguar mit Evans und Bird, während die zweite Reihe von dem Franzosen Sacha Fenestraz (Nissan) und dem von Envision-Jaguar von Sebastien Buemi belegt wurde.

Der erste Porsche war mit Jake Dennis von Avalanche Andretti auf Platz sieben zu finden, und der erste Werkfahrer des deutschen Teams, Pascal Wehrlein, lag auf dem zehnten Platz. Er befand sich knapp vor dem Nissan des Franzosen Norman Nato und dem DS Penske von Stoffel Vandoorne, der in seiner schnellen Runde eine Mauer touchiert und die Viertelfinals verpasst hatte. Jean-Eric Vergne, der im Qualifying ebenfalls Pech hatte, startete vom 16. Platz.

Im Rennen kommt Vergne durch Ausfälle nach vorn

Die Rennstrecke in Rom wechselt zwischen welligen und flachen Abschnitten, schnellen und langsamen Passagen, ist aber auch recht eng. Dies erschwert Überholmanöver und kann bei Unfällen Probleme verursachen.

Sam Bird verlor die Kontrolle und schlug mit seinem Jaguar in zwei gegenüberliegende Mauern den Ausgang, woraufhin sein Auto den Ausgang einer schnellen Kurve blockierte. Sechs weitere Autos verunfallten. Bird, Buemi, Mortara, Da Costa, Frijns und Di Grassi kehrten nach einer langen Rotphase nicht auf die Strecke zurück.

Die beiden Autos von DS Penske konnten knapp an den beschädigten Fahrzeugen vorbeifahren und so das Schlimmste vermeiden. Bei Neustart hatten die drei führenden Teams der Meisterschaft je ein Auto verloren, und es waren nur noch 14 Teilnehmer übrig.

Es waren noch 17 Runden von 25 (plus zwei zusätzliche Runden zur Kompensation des Einsatzes des Safety-Cars) zu fahren, und alles war noch möglich. Das Rennen war fast eine Stunde lang unterbrochen worden, aber die Temperatur war nach wie vor extrem hoch.

Die beiden DS-Penske-Autos, die aus dem hinteren Feld gestartet waren, gingen in der gleichen Runde in den Attack-Mode. Zur Rennmitte hin hatte sich Vergne auf den 5. Platz vorgearbeitet. Sacha Fenestraz lag zwar immer noch in Führung, verbrauchte aber mehr Energie als seine Verfolger und fiel schließlich zurück.

Am Ende holte Mitch Evans einen überzeugenden Sieg vor Nick Cassidy und Max Günther. Jean-Eric Vergne belegte einen starken fünften Platz, direkt hinter Jake Dennis. Es war einer der Höhepunkte eines recht verrückten Tages, bei dem der französische Fahrer im Rennen elf Positionen gutmachte.

Stoffel Vandoorne, der im Verkehr stecken blieb, belegte den elften Platz, direkt hinter Sacha Fenestraz, der kaum dafür belohnt wurde, dass er über weite Strecken des E-Prix in Führung lag.

Bei drei ausstehenden Rennen in der Saison, samt dem zweiten Lauf in Rom am Sonntag, können noch fünf Fahrer den Titel des Fahrermeisters gewinnen: Nick Cassidy, Jake Dennis, Mitch Evans, Pascal Wehrlein und Jean-Eric Vergne.