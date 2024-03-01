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DuPont Registry und Prive gründen Club für private Automobilsammler in Bahrain

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DuPont Registry und Prive gründen Club für private Automobilsammler in Bahrain

Neuer Job: Mattia Binotto leitet Forschungsprojekt für E-Mobilität

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F1-Weltmeister Max Verstappen siegt bei virtuellem Rennen auf der Nordschleife

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Max Verstappen fährt Sim-Racing-Event der VLN auf der Nordschleife

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Antoine Tessier zum CEO der duPont Registry Group ernannt

Allgemeines
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Driven Lifestyle bringt duPont Registry Group an den Start

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duPont Registry startet Investmentplattform für Luxusautos

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Sotheby's und Motorsport Network starten Sotheby's Motorsport

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Update-Paket mit Next-Gen-Auto für NASCAR Heat 5 veröffentlicht

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Le Mans Ultimate: Vorabversion bei Hundertjahrfeier der 24h Le Mans

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Le Mans Ultimate: Offizielles Spiel zu den 24h Le Mans angekündigt

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Motorsport Games veröffentlicht Update und neue Downloads für rFactor 2

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NASCAR Rivals von Motorsport Games ab 14. Oktober für Nintendo Switch

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8 Stunden vom Nürburgring: Das dritte Rennen der virtuellen Le-Mans-Serie

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Motor Valley Fest 2021: Das Programm im Detail

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Neue E-Sport-Meisterschaft World eX startet bei Motorsport.tv

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Bekanntgaben: Motorsport.com
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F1-Videospiel-Entwickler Codemasters: Übernahme für 973 Millionen Dollar?

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NASCAR Heat 5: Zweite Erweiterung erhältlich

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Zweite Saison der DiRT Rally 2.0 World Series angekündigt

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NASCAR Heat 5 ab sofort verfügbar für PlayStation, Xbox und PC

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Sim-Racer Baldwin gewinnt virtuelles Race of Champions 2020

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#VirtualBritishGP: Jorge Lorenzo siegt bei seinem virtuellen MotoGP-Debüt

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