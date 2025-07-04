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Tourenwagen News and Analysis

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Verstappen in die NASCAR? Trackhouse-Chef schließt das nicht aus

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Verstappen in die NASCAR? Trackhouse-Chef schließt das nicht aus

Plötzlicher Tod von Kyle Busch: Familie äußert sich zur Todesursache

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Plötzlicher Tod von Kyle Busch: Familie äußert sich zur Todesursache

Schock in der NASCAR: Ex-Meister Kyle Busch im Alter von 41 verstorben!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Schock in der NASCAR: Ex-Meister Kyle Busch im Alter von 41 verstorben!

NASCAR-Revolution 2026: Der Chase kehrt mit neuem Punktesystem zurück

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
NASCAR-Revolution 2026: Der Chase kehrt mit neuem Punktesystem zurück

Erneute NASCAR-Tragödie: Denny Hamlin verliert Vater durch Feuer

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Erneute NASCAR-Tragödie: Denny Hamlin verliert Vater durch Feuer

NASCAR-Fahrer Greg Biffle und Familie bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
NASCAR-Fahrer Greg Biffle und Familie bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt

Wende vor Gericht: NASCAR und Teams einigen sich auf historisches Detail

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Wende vor Gericht: NASCAR und Teams einigen sich auf historisches Detail

Michael Jordan zerrt NASCAR vor Gericht: Co-Besitzer Hamlin sagt aus

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Michael Jordan zerrt NASCAR vor Gericht: Co-Besitzer Hamlin sagt aus

Bitteres NASCAR-Finale für Denny Hamlin: Reaktionen zum Overtime-Finish

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Phoenix 2
Bitteres NASCAR-Finale für Denny Hamlin: Reaktionen zum Overtime-Finish

Porsche 911 Cup 992.2 (2026): Neuer Name, ABS, leicht höherer Preis

Langstrecke
Endu Langstrecke
Porsche 911 Cup 992.2 (2026): Neuer Name, ABS, leicht höherer Preis

NASCAR feiert 250 Jahre USA: Straßenrennen auf aktiver Militärbasis

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
NASCAR feiert 250 Jahre USA: Straßenrennen auf aktiver Militärbasis

Porsche 911 GT3 Cup 992.2 (2026): Stark, aber nicht zu stark

Langstrecke
Endu Langstrecke
Porsche 911 GT3 Cup 992.2 (2026): Stark, aber nicht zu stark

Verliert NASCAR wirklich seine Identität: Zu viele Rundkurse im Kalender?

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Verliert NASCAR wirklich seine Identität: Zu viele Rundkurse im Kalender?

Wenn ich das NASCAR-Playoff-Format ändern könnte, dann ...

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Wenn ich das NASCAR-Playoff-Format ändern könnte, dann ...

Fortsetzung des NASCAR-Films "Days of Thunder"?

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Fortsetzung des NASCAR-Films "Days of Thunder"?

Zwei Ausfälle binnen weniger Stunden: Kyle Larsons rabenschwarzer Tag

IndyCar
INDY IndyCar
Indy 500
Zwei Ausfälle binnen weniger Stunden: Kyle Larsons rabenschwarzer Tag

Live im TV und Stream: Welche Sender 2025 NASCAR zeigen

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Live im TV und Stream: Welche Sender 2025 NASCAR zeigen

Harte NASCAR-Strafe: Chase Briscoe nach Saisonstart mit negativen Punkten

NASCAR Cup
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Daytona 500
Harte NASCAR-Strafe: Chase Briscoe nach Saisonstart mit negativen Punkten

Earnhardt-Team beim Daytona 500: Erstes Cup-Rennen mit Allgaier

NASCAR Cup
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Earnhardt-Team beim Daytona 500: Erstes Cup-Rennen mit Allgaier

NASCARs neue Regeln: Darum ist Castroneves für das Daytona 500 gesetzt

NASCAR Cup
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NASCARs neue Regeln: Darum ist Castroneves für das Daytona 500 gesetzt

NASCAR-Finale 2024: Joey Logano bezwingt Ryan Blaney im Penske-Duell!

NASCAR Cup
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Phoenix 2
NASCAR-Finale 2024: Joey Logano bezwingt Ryan Blaney im Penske-Duell!

Fotostrecke: Alle NASCAR-Champions der Playoff-Ära

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Fotostrecke: Alle NASCAR-Champions der Playoff-Ära

Alle NASCAR-Finalteilnehmer seit Einführung der "Championship 4"

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Alle NASCAR-Finalteilnehmer seit Einführung der "Championship 4"

Alle Penske-Champions: ALMS, Can-Am, IMSA, IndyCar, NASCAR, Supercars, Trans-Am, WEC!

IndyCar
INDY IndyCar
Alle Penske-Champions: ALMS, Can-Am, IMSA, IndyCar, NASCAR, Supercars, Trans-Am, WEC!

Fotostrecke: Bestenliste der NASCAR-Rennsieger

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Fotostrecke: Bestenliste der NASCAR-Rennsieger

NASCAR 2024 live im TV und Internet: Infos Finale in Phoenix

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Phoenix 2
NASCAR 2024 live im TV und Internet: Infos Finale in Phoenix

NASCAR Martinsville: Ryan Blaney siegt, Finalbesetzung nach Untersuchung fix

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Martinsville 2
NASCAR Martinsville: Ryan Blaney siegt, Finalbesetzung nach Untersuchung fix

NASCAR Homestead: Tyler Reddick dank Manöver in letzter Runde im Finale!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Homestead
NASCAR Homestead: Tyler Reddick dank Manöver in letzter Runde im Finale!

Nach 19.437 Tagen: Bobby Allison bekommt NASCAR-Sieg zugesprochen

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Nach 19.437 Tagen: Bobby Allison bekommt NASCAR-Sieg zugesprochen

NASCAR Las Vegas: Logano fährt sich bei Überschlag von Reddick ins Finale!

NASCAR Cup
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Las Vegas 2
NASCAR Las Vegas: Logano fährt sich bei Überschlag von Reddick ins Finale!

NASCAR Charlotte-Roval: Larson siegt - Reddick bezwingt Logano, aber ...

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Charlotte (Roval)
NASCAR Charlotte-Roval: Larson siegt - Reddick bezwingt Logano, aber ...

NASCAR Talladega: Ricky Stenhouse gewinnt Fotofinish nach Massencrash!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Talladega 2
NASCAR Talladega: Ricky Stenhouse gewinnt Fotofinish nach Massencrash!

"Wettbewerbswidrige Praktiken": 23XI und Front Row verklagen NASCAR

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
"Wettbewerbswidrige Praktiken": 23XI und Front Row verklagen NASCAR

NASCAR Kansas City: Ross Chastain nicht in Playoffs, aber mit erstem Saisonsieg

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Kansas City 2
NASCAR Kansas City: Ross Chastain nicht in Playoffs, aber mit erstem Saisonsieg

NASCAR Bristol: Kyle Larson dominiert, zwei Ex-Champs aus Playoffs eliminiert

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Bristol 2
NASCAR Bristol: Kyle Larson dominiert, zwei Ex-Champs aus Playoffs eliminiert

Juan Pablo Montoya: Die denkwürdigsten Momente seiner NASCAR-Karriere

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Watkins Glen
Juan Pablo Montoya: Die denkwürdigsten Momente seiner NASCAR-Karriere

NASCAR Watkins Glen: Buescher siegt und ärgert die Titelkandidaten

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Watkins Glen
NASCAR Watkins Glen: Buescher siegt und ärgert die Titelkandidaten

NASCAR Atlanta: Joey Logano beginnt die Playoffs 2024 mit Sieg in Overtime

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Atlanta 2
NASCAR Atlanta: Joey Logano beginnt die Playoffs 2024 mit Sieg in Overtime

NASCAR Darlington: Chase Briscoe bezwingt Kyle Busch um Playoff-Einzug!

NASCAR Cup
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Darlington 2
NASCAR Darlington: Chase Briscoe bezwingt Kyle Busch um Playoff-Einzug!

NASCAR-Kalender 2025 steht: Cup-Debüt in Mexiko & viele weitere Änderungen!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
NASCAR-Kalender 2025 steht: Cup-Debüt in Mexiko & viele weitere Änderungen!

NASCAR Daytona: Sieg und Playoffs für Harrison Burton bei zwei Flugeinlagen

NASCAR Cup
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Daytona 2
NASCAR Daytona: Sieg und Playoffs für Harrison Burton bei zwei Flugeinlagen

NASCAR Brooklyn: Turbulenter Zweiteiler mit Überschlag und mehr

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Brooklyn
NASCAR Brooklyn: Turbulenter Zweiteiler mit Überschlag und mehr

Regen: Michigan-Rennen wird nach Start am Sonntag erst am Montag fortgesetzt

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Brooklyn
Regen: Michigan-Rennen wird nach Start am Sonntag erst am Montag fortgesetzt

NASCAR-Strafen: Dillon behält Richmond-Sieg, verliert aber direktes Playoff-Ticket

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Richmond 2
NASCAR-Strafen: Dillon behält Richmond-Sieg, verliert aber direktes Playoff-Ticket

NASCAR Richmond: Austin Dillon räumt für Playoff-Ticket zwei Gegner ab!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Richmond 2
NASCAR Richmond: Austin Dillon räumt für Playoff-Ticket zwei Gegner ab!

NASCAR Indianapolis: Kyle Larson gewinnt Brickyard 400 nach Overtime

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Indianapolis
NASCAR Indianapolis: Kyle Larson gewinnt Brickyard 400 nach Overtime

Revolution in der NASCAR-Serie: Zwei Reifenmischungen in Richmond

NASCAR Cup
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Phoenix 2
Revolution in der NASCAR-Serie: Zwei Reifenmischungen in Richmond

NASCAR Pocono: Ryan Blaney krönt Penske-Wochenende mit drittem Sieg

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Pocono
NASCAR Pocono: Ryan Blaney krönt Penske-Wochenende mit drittem Sieg

NASCAR Chicago: Alex Bowman gewinnt vorzeitig beendetes Stadtrennen

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Chicago
NASCAR Chicago: Alex Bowman gewinnt vorzeitig beendetes Stadtrennen

NASCAR Nashville: Joey Logano gewinnt irres Finish nach fünfmal Verlängerung!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Nashville
NASCAR Nashville: Joey Logano gewinnt irres Finish nach fünfmal Verlängerung!

NASCAR Loudon: Bell "klaut" Reddick den Sieg nach zwei Stunden Pause

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Loudon
NASCAR Loudon: Bell "klaut" Reddick den Sieg nach zwei Stunden Pause

Nach Stewart-Haas-Aus: Gene Haas bleibt mit neuem Team in der NASCAR

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Nach Stewart-Haas-Aus: Gene Haas bleibt mit neuem Team in der NASCAR

NASCAR Iowa-Debüt: Ryan Blaney holt seinen ersten Saisonsieg 2024

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Newton
NASCAR Iowa-Debüt: Ryan Blaney holt seinen ersten Saisonsieg 2024

NASCAR-Star Martin Truex Jr. tritt am Saisonende 2024 zurück

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
NASCAR-Star Martin Truex Jr. tritt am Saisonende 2024 zurück

NASCAR Sonoma: Triumph für Kyle Larson - Riesenpech für Martin Truex Jr.

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Sonoma
NASCAR Sonoma: Triumph für Kyle Larson - Riesenpech für Martin Truex Jr.

NASCAR St. Louis: Austin Cindric staubt bei Pech für Bell und Blaney ab!

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
St. Louis
NASCAR St. Louis: Austin Cindric staubt bei Pech für Bell und Blaney ab!

Meisterteam Stewart-Haas stellt nach der NASCAR-Saison 2024 den Betrieb ein

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Meisterteam Stewart-Haas stellt nach der NASCAR-Saison 2024 den Betrieb ein

Anfängerfehler beim Indy 500: NASCAR-Champion Kyle Larson selbstkritisch

IndyCar
INDY IndyCar
Indy 500
Anfängerfehler beim Indy 500: NASCAR-Champion Kyle Larson selbstkritisch

NASCAR Charlotte: Christopher Bell gewinnt Abbruch-Rennen

NASCAR Cup
NCS NASCAR Cup
Charlotte
NASCAR Charlotte: Christopher Bell gewinnt Abbruch-Rennen

NASCAR All-Star-Race: Logano dominiert - Larson auf P4 direkt nach Indy-500-Quali

NASCAR Cup
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All-Star-Race in North Wilkesboro
NASCAR All-Star-Race: Logano dominiert - Larson auf P4 direkt nach Indy-500-Quali
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