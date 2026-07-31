Formel 1 News and Analysis
Andrea Stella: Ferrari hat immer noch das beste Chassis der Formel 1
Warum Aston Martin eine bessere Adresse ist, als es zu sein scheint
Zwischenzeugnisse: Die besten Formel-1-Fahrer zur Sommerpause
Mercedes: "Konstrukteurswertung ist das vorrangige Ziel des Teams"
FIA erklärt das Dilemma mit den Algorithmen in den F1-Powerunits
Fotostrecke: Wer beim Debüt der aktuellen Formel-1-Fahrer gewann
Isack Hadjar: Meine gute Performance hat mich nicht überrascht!
Trotz Kritik der Fahrer: Nico Hülkenberg hat Spaß an der Formel 1
Inspiration für Williams? James Vowles schwärmt von Michael Schumacher
Kein Wettrüsten wie früher? Toto Wolff erklärt Upgrades bei Mercedes
Nachwuchs bei Familie Schumacher: Ralf freut sich auf erstes Enkelkind
Domenicali öffnet die Tür für Deutschland - doch nur eine Strecke ist im Gespräch
Mattia Binotto: Transformation von Sauber limitiert Audi
Ex-Teamchef erklärt: Deshalb wird Aston Martin kein Topteam
Ist McLaren jetzt eine echte Bedrohung für Mercedes und Ferrari?
Antonelli: "Würde nicht behaupten, dass ich der beste Fahrer war"
Sergio Perez: Meine Leistung 2026 kommt nah an eine 10 heran!
Norris fünfter unterschiedlicher Sieger in Folge: Wann gab es das schon?
P5 in Gefahr: Alpine setzt auf "signifikantes Upgrade" in Zandvoort
Wie spät Honda das Ausmaß seiner Probleme wirklich erst erkannte
Andrea Stella: Piastris Wutkommentare in Ungarn "absolut kein Problem"
Esteban Ocon: Ich stieg in den Mietwagen und weinte
Mercedes: Das hebt bessere Fahrer von guten ab
Formel-1-Technik: Auch die Batteriekapazität soll 2027 steigen
Steiner-Prognose: Geht George Russell 2028 zu Audi?
Norris stellt klar: Piastri-Duell machte mich zu einem besseren Fahrer
Smedley fordert mentalen Wandel: Muss Russell den Kopf freibekommen?
David Coulthard vergleicht FIA-Reaktion mit einer Dampfwalze
Erste Saison als Werksteam: Audi "überall" besser als Sauber
Der Letzte, den man nach F1-Grafiken fragen sollte, ist George Lucas
Mehr als nur Feldauffüller: Warum Cadillac trotz null Punkten glücklich ist
Haas ratlos: Wo steckt das Problem in Esteban Ocons Auto?
Formel 1: Mehrere Sender kämpfen um deutsche TV-Rechte ab 2028
Mercedes überlegt: Wo ziehen wir die nötige Motorenstrafe?
Andrea Stella: Upgrade behebt Konzeptfehler bei McLaren
Hamilton hat einen neuen Begleiter: Hündin Halo sorgt für Begeisterung
Bearman über Hamilton-Form: Ferrari-Traum rückt in weite Ferne
Saison in zwei Hälften: Kann Ferrari das Momentum halten?
Cadillac: Sergio Perez & Valtteri Bottas leisten "spektakulären Job"
Coulthard-Prognose: Aston Martin gewinnt in zwei Jahren wieder Rennen
Liam Lawson: Racing Bulls entwickelt so gut wie nie zuvor!
Günther Steiner rechnet mit FIA ab: Sainz-Strafe in Ungarn viel zu mild
Oliver Bearman: Klare Absage an Aston Martin, Treue zu Ferrari
FIA erklärt: Darum konnten wir beim Reglement nicht früher eingreifen
Halbzeit-Bilanz Strafpunkte: Warum erst zwei Zähler vergeben wurden
Domenicali über F1-Kritik: Wollen Fahrern nicht den Mund verbieten
Kaum Privatsphäre für F1-Stars? Lando Norris schildert Vorfall in London
Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren
Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist
Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will
Sechs Prozent Wachstum: Formel 1 mit Zuschauerplus an der Strecke
Formel-1-Teamchef schlägt Alarm: "Im Moment ist vieles zu kompliziert"
McLaren-Teamchef erklärt: So geht es mit dem "Macarena"-Flügel weiter
Oscar Piastri zieht Zwischenbilanz: "Leider mehr Tiefen als Höhen"
1. August 1976: Der Tag, an dem Niki Lauda nur knapp dem Feuertod entkam
Andrea Stella: Lando Norris ist "deutlich selbstbewusster" als im Titelkampf 2025
"Irgendwann frustrierend": Wie Oliver Bearman die bisherige Saison bewertet
Wann Kimi Antonelli wirklich von seinem Formel-1-Einstieg erfuhr
Freitagsregel: Wer hat schon geliefert und wer muss noch aussetzen?
Mit Investitionen in die Infrastruktur: Monza-Zukunft gesichert