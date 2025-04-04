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DTM News and Analysis

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Wirbel nach Fanpodium-Debüt: Wollte Manthey neue Reifen herausschinden?

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Oschersleben
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Haben fünf DTM-Ingenieure bei HRT gekündigt? Wie das Ford-Team reagiert

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Grasser bestätigt zweiten Lamborghini für Nürburgring: Wer sitzt im Cockpit?

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"Manche Leute zweifeln an mir": AMG-Pechvogel Gounon antwortet Kritikern

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Manthey erklärt Feller-Schwäche im Stallduell: "Das Gleiche wie bei Güven"

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BoP-Ärger bei Thiim: Warum glänzte im Porsche nur Thomas Preining?

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Oschersleben
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"Schwierigste Rennwoche": Wittmann verliert fünf Kilo und kriegt Infusionen

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Oschersleben
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"Im ersten Sektor unschlagbar": Lamborghini-Probleme mit Sieg gelöst?

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"Gigantischer Biss": Paul-Comeback nach Horrorcrash früher als gedacht?

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Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Ricardo Feller

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Verpatzter Manthey-Stopp kostet Preining Sieg: "Kein Fehler des Teams"

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Links Vorder-, rechts Hinterreifen! Riesiger Fauxpas bremst Thiim aus

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"Möchte ihm Sieg widmen": Bortolotti mit emotionaler Botschaft an Maximilian Paul

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DTM-Rennen Oschersleben 2: Bortolotti staubt Sieg nach Manthey-Fauxpas ab

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Infos DTM Oschersleben 2026: Der Sonntag im Livestream

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DTM-Qualifying Oschersleben 2: Erneut Preining-Pole und Thiim-Pleite!

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Nach Thiims Ärger: DTM passt BoP für Oschersleben-Sonntag erneut an

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"Habe Ben vertraut": Strafe für Dörr nach Kollision mit Jules Gounon

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"Irgendwas brennt im Cockpit": Kurioser Auslöser für Wiebelhaus-Aus

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DTM-Rennen Oschersleben 1: Preining siegt, Thiim verliert DTM-Führung

DTM
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"Ich höre jetzt auf!": Thiim platzt nach Preining-Festspielen der Kragen

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DTM-Qualifying Oschersleben 1: Pole für Preining, Ärger bei Leader Thiim!

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DTM-Verwarnungen 2026: Der aktuelle Stand aller Piloten im Überblick

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DTM-Training Oschersleben: Porsche-Dominanz, Leader Thiim weit zurück

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"Verlieren mehr als 0,3 Sekunden": Oschersleben-BoP bereits in der Kritik

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