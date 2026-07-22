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Motorrad News and Analysis

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Ducati vor der MotoGP-Wende? Domenicali nennt zwei Faktoren

MotoGP
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Armpump-OP bei Bagnaia: Probleme der aktuellen Ducati als Ursache

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Vinales-Ersatz Pol Espargaro: "Ich war in seiner Situation"

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Marc Marquez gelassen: "Ein weiterer WM-Titel verändert mein Leben nicht"

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MotoGP in Silverstone: Eine Wildcard und mehrere Ersatzpiloten

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Wie sich Quartararo für verbleibende Yamaha-Rennen jetzt noch motiviert

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